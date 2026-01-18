Зато это считают частью более широкой пророссийской информационной и разведывательной кампании в Европе. Подробности разоблачения монахинь рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

Интересно Участник войны, отец преступников и куратор попов УПЦ МП: расследование о главном военном священнике РПЦ по Крыму

Что известно о белорусских монахинях в Швеции?

Церковь Швеции официально предостерегла свои общины, заявив, что монастырь Святой Елизаветы и его монахини открыто поддерживают полномасштабное вторжение России в Украину, имеют связи с российской военной разведкой ГРУ и направляют собранные средства на поддержку российского национализма и войны.

В заявлении шведской церкви отметили, что утверждения о гуманитарной миссии являются ложными, а верующих призвали не поддерживать монастырь ни в какой форме.

Заметим, что монахини этого монастыря давно известны своей пророссийской позицией и после начала полномасштабной войны публично демонстрировали символ "Z", из-за чего и получили неофициальное название "Z-монахини". Их неоднократно замечали на временно оккупированных территориях Украины, в бронежилетах рядом с российскими военными и во время мероприятий по поднятию боевого духа армии страны-агрессора.

Несмотря на это, монастырь Святой Елизаветы не попал под санкции, хотя его настоятель является идеологическим сторонником концепции "русского мира", а его сын воевал на стороне России против Украины. После протестов белорусской диаспоры монахинь заставили покинуть Польшу, однако они отказались полностью прекращать деятельность в Европе.

Интересно! Духовный наставник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл монахинь "боевой единицей", что только усилило подозрения относительно их реальной роли.

Настоятель церкви в пригороде Стокгольма Тебю Михаэль Оермо признал, что, приглашая монахинь в храм, не осознавал возможных рисков и только потом понял, как такие визиты могут использоваться в пропагандистских целях, одновременно отрицая, что продажа сувениров могла существенно финансировать войну, поскольку речь шла о незначительных суммах.

В Церкви Швеции инцидент рассматривают как часть системной гибридной деятельности России, которая, по словам руководительницы кризисного планирования Кристины Смит, пытается использовать религиозные структуры для доступа к церквям в странах НАТО, размещения лояльных священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов, а также создания иллюзии международной поддержки политики Кремля.

Стоит отметить, что особое беспокойство вызывает православная церковь в Вестеросе, построена недалеко от стратегического аэропорта Стокгольм-Вестерос, которую шведские спецслужбы подозревают в возможном сборе информации о критической инфраструктуре.

По данным The Telegraph, в конце ноября 2025 года Церковь Швеции официально призвала свои приходы не приглашать представительниц монастыря, обвинив их в контактах с российскими спецслужбами и финансировании войны через продажу сувениров.

Сам монастырь ожидаемо отвергает все обвинения и заявляет, что занимается исключительно помощью нуждающимся, однако на запросы журналистов оперативного ответа так и не предоставил.

Как религия стала инструментом российской пропаганды?