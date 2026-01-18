Натомість це вважають частиною ширшої проросійської інформаційної та розвідувальної кампанії в Європі. Подробиці викриття черниць розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.

Що відомо про білоруських монахинь у Швеції?

Церква Швеції офіційно застерегла свої громади, заявивши, що монастир Святої Єлизавети та його черниці відкрито підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну, мають зв'язки з російською військовою розвідкою ГРУ та спрямовують зібрані кошти на підтримку російського націоналізму й війни.

У заяві шведської церкви наголосили, що твердження про гуманітарну місію є неправдивими, а вірян закликали не підтримувати монастир у жодній формі.

Зауважимо, що монахині цього монастиря давно відомі своєю проросійською позицією і після початку повномасштабної війни публічно демонстрували символ "Z", через що й отримали неофіційну назву "Z-черниці". Їх неодноразово помічали на тимчасово окупованих територіях України, у бронежилетах поруч із російськими військовими та під час заходів із підняття бойового духу армії країни-агресорки.

Попри це, монастир Святої Єлизавети не потрапив під санкції, хоча його настоятель є ідеологічним прихильником концепції "русского мира", а його син воював на боці Росії проти України. Після протестів білоруської діаспори монахинь змусили залишити Польщу, однак вони відмовилися повністю припиняти діяльність у Європі.

Духовний наставник монастиря протоієрей Андрій Лемешонок раніше називав черниць "бойовою одиницею", що лише посилило підозри щодо їхньої реальної ролі.

Настоятель церкви у передмісті Стокгольма Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що, запрошуючи монахинь до храму, не усвідомлював можливих ризиків і лише згодом зрозумів, як такі візити можуть використовуватися у пропагандистських цілях, водночас заперечивши, що продаж сувенірів міг суттєво фінансувати війну, оскільки йшлося про незначні суми.

У Церкві Швеції інцидент розглядають як частину системної гібридної діяльності Росії, яка, за словами керівниці кризового планування Крістіни Сміт, намагається використовувати релігійні структури для доступу до церков у країнах НАТО, розміщення лояльних священнослужителів поблизу військових баз та аеропортів, а також створення ілюзії міжнародної підтримки політики Кремля.

Варто наголосити, що особливе занепокоєння викликає православна церква у Вестеросі, збудована неподалік стратегічного аеропорту Стокгольм-Вестерос, яку шведські спецслужби підозрюють у можливому зборі інформації про критичну інфраструктуру.

За даними The Telegraph, наприкінці листопада 2025 року Церква Швеції офіційно закликала свої парафії не запрошувати представниць монастиря, звинувативши їх у контактах із російськими спецслужбами та фінансуванні війни через продаж сувенірів.

Сам монастир очікувано відкидає усі звинувачення та заявляє, що займається виключно допомогою нужденним, однак на запити журналістів оперативної відповіді так і не надав.

Як релігія стала інструментом російської пропаганди?