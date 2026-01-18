Натомість це вважають частиною ширшої проросійської інформаційної та розвідувальної кампанії в Європі. Подробиці викриття черниць розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.
Що відомо про білоруських монахинь у Швеції?
Церква Швеції офіційно застерегла свої громади, заявивши, що монастир Святої Єлизавети та його черниці відкрито підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну, мають зв'язки з російською військовою розвідкою ГРУ та спрямовують зібрані кошти на підтримку російського націоналізму й війни.
У заяві шведської церкви наголосили, що твердження про гуманітарну місію є неправдивими, а вірян закликали не підтримувати монастир у жодній формі.
Зауважимо, що монахині цього монастиря давно відомі своєю проросійською позицією і після початку повномасштабної війни публічно демонстрували символ "Z", через що й отримали неофіційну назву "Z-черниці". Їх неодноразово помічали на тимчасово окупованих територіях України, у бронежилетах поруч із російськими військовими та під час заходів із підняття бойового духу армії країни-агресорки.
Попри це, монастир Святої Єлизавети не потрапив під санкції, хоча його настоятель є ідеологічним прихильником концепції "русского мира", а його син воював на боці Росії проти України. Після протестів білоруської діаспори монахинь змусили залишити Польщу, однак вони відмовилися повністю припиняти діяльність у Європі.
Цікаво! Духовний наставник монастиря протоієрей Андрій Лемешонок раніше називав черниць "бойовою одиницею", що лише посилило підозри щодо їхньої реальної ролі.
Настоятель церкви у передмісті Стокгольма Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що, запрошуючи монахинь до храму, не усвідомлював можливих ризиків і лише згодом зрозумів, як такі візити можуть використовуватися у пропагандистських цілях, водночас заперечивши, що продаж сувенірів міг суттєво фінансувати війну, оскільки йшлося про незначні суми.
У Церкві Швеції інцидент розглядають як частину системної гібридної діяльності Росії, яка, за словами керівниці кризового планування Крістіни Сміт, намагається використовувати релігійні структури для доступу до церков у країнах НАТО, розміщення лояльних священнослужителів поблизу військових баз та аеропортів, а також створення ілюзії міжнародної підтримки політики Кремля.
Варто наголосити, що особливе занепокоєння викликає православна церква у Вестеросі, збудована неподалік стратегічного аеропорту Стокгольм-Вестерос, яку шведські спецслужби підозрюють у можливому зборі інформації про критичну інфраструктуру.
За даними The Telegraph, наприкінці листопада 2025 року Церква Швеції офіційно закликала свої парафії не запрошувати представниць монастиря, звинувативши їх у контактах із російськими спецслужбами та фінансуванні війни через продаж сувенірів.
Сам монастир очікувано відкидає усі звинувачення та заявляє, що займається виключно допомогою нужденним, однак на запити журналістів оперативної відповіді так і не надав.
Як релігія стала інструментом російської пропаганди?
Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович, підкреслила, що Кремль ніколи не відмовиться від релігії як універсального та надзвичайно ефективного інструменту впливу на свідомість людей. За її словами, церква для Росії залишається одним із ключових важелів маніпуляції як усередині країни, так і за її межами.
Зокрема це помітно й на тлі переговорного процесу щодо миру в Україні. Так, серед інших ультимативних вимог Росія порушує питання "захисту канонічного православ'я".
При цьому в Україні, за офіційними даними, наразі діють 7826 релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату.
Ба більше, в державі також нелегально діють релігійні школи, пов'язані з Московським патріархатом. Як встановили журналісти, у в одному з таких осередків у Києві дітей навчали за підручниками радянських часів, використовували російську мову та демонстрували фільми з радянською пропагандою.