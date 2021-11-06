Монахиня из Рима: Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане
6 ноября 2021 , 08:47Читати новину українською
Источник:Vatican News
Впервые в истории женщина заняла должность генерального секретаря губернаторства Ватикан. На этот пост Папа Римский назначил монахиню Рафаэлу Петрини.
Петрини – 53-летняя римлянка. Она является членом Конгрегации францисканских сестер Евхаристии.
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С 2005 года монахиня служит в Конгрегации евангелизации народов и является профессором Папского университета Святого Фомы Аквинского.
В иерархии руководства генеральный секретарь занимает вторую позицию после главы губернаторства.
В целом губернаторство контролирует департаменты охраны, пожарной службы, сферу здравоохранения, музеи, техническое обслуживание и т.д.
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