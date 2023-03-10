Монахов УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры

УПЦ получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Киево-Печерской лавры. В нем и. о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник констатирует, что с церковью расторгают договор аренды от июля 2013 года.

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Монахи УПЦ МП должны освободить помещение лавры

В письме упоминается Указ Президента Украины "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Текст документа о расторжении договора / Фото Киево-Печерская лавра

23 декабря 2022 года была создана Межведомственная рабочая группа, которая во время своей работы установила нарушение УПЦ условий Договора по использованию государственного имущества.

"Священники" УПЦ МП должны освободить помещение лавры / Фото Киево-Печерская лавра

Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29 марта 2023 года,

– говорится в письме.

То есть, УПЦ должна покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в Лавре будет работать комиссия по принятию-передаче государственного имущества.

Что этому предшествовало