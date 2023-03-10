Монахов УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры
Источник:Киево-Печерская лавра
УПЦ получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника.
Соответствующий документ был опубликован на сайте Киево-Печерской лавры. В нем и. о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник констатирует, что с церковью расторгают договор аренды от июля 2013 года.
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Монахи УПЦ МП должны освободить помещение лавры
В письме упоминается Указ Президента Украины "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
23 декабря 2022 года была создана Межведомственная рабочая группа, которая во время своей работы установила нарушение УПЦ условий Договора по использованию государственного имущества.
Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29 марта 2023 года,
– говорится в письме.
То есть, УПЦ должна покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в Лавре будет работать комиссия по принятию-передаче государственного имущества.
Что этому предшествовало
- 1 января у Московского патриархата закончился договор аренды Трапезного и Успенского соборов Киево-Печерской лавры. То есть Паша Мерседес и другие представители церкви, работающей на вражеское государство, потеряли доступ к украинским святыням.
- В то же время, 5 января министр культуры Александр Ткаченко отметил, что храмы стали государственными. По его словам, над вопросом принятия-передачи Успенского собора и Трапезной церкви работала целая комиссия от 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и Минкульта.
- Ткаченко заявил, что в будущем у нашего государства будет возможность безвозмездно либо передавать любые здания, как это было раньше, либо давать их в долгосрочную аренду.
- "В Киево-Печерской Лавре соглашение было заключено между правительством Азарова и УПЦ МП. Бессрочно. В Почаевской – соглашение заключено на 49 лет. Святогорская Лавра в принципе принадлежит к собственности Донецкой военной администрации, и там соответственно другое решение. Насколько я помню, там тоже бессрочная либо аренда, либо пользование", – сказал министр.