Монастырский представил свою команду МВД: кто в нее вошел
6 сентября 2021 , 15:53Читати новину українською
Источник:МВД Украины
Денис Монастырский представил новую команду Министерства внутренних дел. На ключевых должностях будут работать 7 человек.
Первым заместителем министра стал Евгений Енин. По словам Монастырского, он будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, в частности, с Нацполицией.
Кстати Ключевые вопросы согласовываю с президентом, – Монастырский об отношениях с Зеленским
Кто еще вошел в команду
- Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.
- Мэри Акопян будет координировать международную деятельность МВД.
- Заместитель министра Александр Гогилашвили будет работать над формированием государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.
- Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.
- Сергей Гончаров тоже будет занимать должность заместителя министра в направлении реализации международных проектов. Например, контракт с Airbus Heliсopters по поставке французских вертолетов, соглашение с ОСЭА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров и тому подобное.
- Заместитель Екатерина Павличенко будет отвечать за направление по соблюдению прав человека, противодействию гендерному насилию и гендерному равенству.
Новая команда Министерства / Фото МВД
Что надо знать о назначении Монастырского
- Предыдущий министр Арсен Аваков подал в отставку 13 июля. Верховная Рада поддержала такое решение.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД. 16 июля парламент проголосовал за его назначение.