Монастырский стал министром внутренних дел вместо Авакова
Источник:24 канал
Рада поддержала назначение "слуги народа" Дениса Монастырского на должность главы МВД. Его кандидатуру предложил Владимир Зеленский.
За назначение Монастырского голосовали на заседании 16 июля. Решение поддержали 271 нардеп.
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Монастырский согласился стать новым главой МВД после Арсена Авакова. Он назвал это решение "самым сложным в своей жизни". В то же время заверил, что понимает, на какую идет жертву.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко описал Монастырского как грамотного и подготовленного человека. Мол, это – один из лучших выборов Владимира Зеленского.
Что известно о монастырском
- Ему 41 год, он уроженец Хмельницкого. Женат, имеет 2 сыновей. Кандидат юридических наук. В родном городе обучался в университете управления и права (где впоследствии и преподавал).
- Является выпускником Института государства и права имени Корецкого в Киеве. Работал юристом в разных компаниях. В 2019 году стал народным депутатом по спискам "Слуги народа" и возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
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Аваков подал в отставку
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.
- Должность министра внутренних дел он занимал почти 7,5 лет.
- Согласно подсчетам аналитиков, Аваков в должности выполнил лишь 39% обещаний.
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