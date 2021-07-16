Монастырский стал министром внутренних дел вместо Авакова

Рада поддержала назначение "слуги народа" Дениса Монастырского на должность главы МВД. Его кандидатуру предложил Владимир Зеленский.

За назначение Монастырского голосовали на заседании 16 июля. Решение поддержали 271 нардеп.

Интересно Есть 2 объяснения, – Фесенко сказал, почему именно сейчас состоялась отставка Авакова

Монастырский согласился стать новым главой МВД после Арсена Авакова. Он назвал это решение "самым сложным в своей жизни". В то же время заверил, что понимает, на какую идет жертву.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко описал Монастырского как грамотного и подготовленного человека. Мол, это – один из лучших выборов Владимира Зеленского.

Что известно о монастырском

Ему 41 год, он уроженец Хмельницкого. Женат, имеет 2 сыновей. Кандидат юридических наук. В родном городе обучался в университете управления и права (где впоследствии и преподавал).

Является выпускником Института государства и права имени Корецкого в Киеве. Работал юристом в разных компаниях. В 2019 году стал народным депутатом по спискам "Слуги народа" и возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский согласился возглавить МВД: смотрите видео

Аваков подал в отставку

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.

Должность министра внутренних дел он занимал почти 7,5 лет.

Согласно подсчетам аналитиков, Аваков в должности выполнил лишь 39% обещаний.

К теме Аваков может остаться в команде в другом амплуа, – Арахамия