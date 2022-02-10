Монастырский уволил главу полиции Харьковщины, потому что подозрение вручили не Ярославскому

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина. Говорит, что преступление пытались скрыть и дать "заведомо ложные показания".

По словам министра, будут расследовать попытку фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

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Почему уволили Перлина

Монастырский объяснил причину такого решения. Он рассказал, что 10 февраля следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру области подозрение относительно ДТП. Его составили на мужчину, который утром сам пришел и заявил, что был за рулем автомобиля.

Однако впоследствии выяснили, что он находился во время ДТП в другом месте.

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