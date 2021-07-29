Монастырский ведет вместе с собой в МВД трех заместителей: СМИ назвали имена

В Кабинет министров 29 июля поступило представление о назначении трех заместителей главы МВД. Кандидатами стали Богдан Драпятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян.

В своем кресле может остаться Антон Геращенко, который был заместителем министра внутренних дел во времена Арсена Авакова. Предложение продолжить работу ему сделал лично Денис Монастрыский.

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ZN.UA сообщает, что новый глава МВД попросил президента Владимира Зеленского согласовать эту кандидатуру.

Издание пишет, что такая инициатива не вызвала у главы государства восторга. Вероятно, Геращенко останется как советник, если захочет.

Новые заместители министра

Новыми заместителями министра внутренних дел могут стать Богдан Драпятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян. Все они являются действующими служащими.

Богдан Драпятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности;

возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности; Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД;

является директором Департамента информатизации МВД; Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

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