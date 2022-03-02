Монастырский, Залужный, Резников и Енин показали, как должны фотографироваться боевые побратимы
Источник:твиттер МВД
Монастырский, Залужный, Резников и Енин показали, как должны фотографироваться боевые побратимы. Плечом к плечу – вместе к Победе!
Фото опубликовал министр Внутренних дел Украины Денис Монастырский.
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На фото вместе с ним также главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и Евгений Енин – заместитель Министра внутренних дел.
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К слову, разведка США очень обеспокоена душевным состоянием президента России Владимира Путина.
В частности специалисты отметили, что Путин стал вести себя странно после изоляции из-за коронавируса. Он избегает контактов с людьми, своими советниками, политиками других стран.
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