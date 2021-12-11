Из-за "разборок" на блокпосте: заместителя Монастырского Гогилашвили отстранят
Источник:фейсбук Дениса Монастырского
Денис Монастырский прокомментировал инцидент, который случился с его заместителем Александром Гогилашвили на блокпосте в Краматорске. Министр заявил, что Гогилашвили отстранят от должности на время дисциплинарного производства.
Речь идет о "разборках", которые замминистра вероятно устроил на блокпосте в Краматорске во время выезда из Донецкой области.
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Монастырский отстранит своего заместителя на время дисциплинарного производства
Глава Министерства внутренних дел заявил, что из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили инициировал перед премьер-министром и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны установить:
- все обстоятельства;
- а также сделать выводы.
На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабмин,
– написал Монастырский.
Министр внутренних дел также заверил, что он лично изучит "все детали того, что произошло, и приму соответствующие управленческие решения".
"Разборки" на блокпосте в Краматорске – смотрите видео
Коротко об инциденте с заместителем министра на блокпосте
- 11 декабря в сети появилось видео, на котором заметно, как заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими.
- В частности он возмутился из-за того, что полицейские его не узнали и попросили документы. Он употреблял нецензурную лексику и заявил полицейским: "Единственный замминистра, с таким е***ом, как у меня, он только один. Я 3 года уже заместитель министра!".
- После этого Гогилашвили пригрозил полицейскому, якобы "теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...". Далее слышно извинения полицейского и попытки объяснить, почему он пытался проверить документы.