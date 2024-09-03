В ЕС отреагировали на то, что Путина не арестовали в Монголии

Российский диктатор 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. Страна является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано заявил, что Европейский Союз принял во внимание приезд Владимира Путина в Улан-Батор. Ведь это произошло несмотря на то, что страна является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была бы арестовать российского диктатора по ордеру прокурора МУС.

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Что говорят в ЕС о визите Путина в Монголию

ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-стороны Римского статута Международного уголовного суда, не выполнила свои обязательства по нему относительно ордера на арест. ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с захватнической войной России против Украины,

– заявил Петер Стано.

Он добавил, что Евросоюз:

поддерживает расследования, которые прокурор Международного уголовного суда ведет по событиям российско-украинской войны,

призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.

Заметьте Монголия проигнорировала обязанность арестовать Путина: в МИД резко отреагировали

Кстати, в Европарламенте предупредили Монголию о последствиях. В частности, члены Европейского парламента призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Улан-Батора.