Мониторинг границы между Украиной и Россией: 36 стран ОБСЕ поддержали решение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 36 из 57 членов ОБСЕ поддержали решение о мониторинге границы между Украиной и Россией. Накануне Кремль неоднократно отказал членам миссии в допуске.

Большинство стран ОБСЕ поддержали идею продвижения проекта о мониторинге границы между Украиной и Россией. Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время пленарной сессии в Стокгольме 2 декабря.

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Кулеба заявил о намерениях Кремля

Дмитрий Кулеба выразил благодарность странам, поддержавшим проект восстановления мониторинга ОБСЕ границы между Украиной и Россией. В то же время глава МИД добавил, что Кремль подрывает работу миссии.

Россия систематически подрывает работу Специальной мониторинговой миссии с целью продолжать свою агрессию против Украины,

– заявил Кулеба.

В частности министр напомнил, что перед саммитом министров иностранных дел ОБСЕ Россия отказала мониторинговой миссии в допуске на оккупированные территории. Кроме того, патрули ОБСЕ заблокировали возле Золотого и Молодежного на Луганщине.

Саммит глав МИД ОБСЕ: главное