Мониторинг границы между Украиной и Россией: 36 стран ОБСЕ поддержали решение
Источник:"Европейская правда"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 36 из 57 членов ОБСЕ поддержали решение о мониторинге границы между Украиной и Россией. Накануне Кремль неоднократно отказал членам миссии в допуске.
Большинство стран ОБСЕ поддержали идею продвижения проекта о мониторинге границы между Украиной и Россией. Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время пленарной сессии в Стокгольме 2 декабря.
Интересно В присутствии всех министров ОБСЕ: Кулеба и Блинкен "поставили на место" Лаврова
Кулеба заявил о намерениях Кремля
Дмитрий Кулеба выразил благодарность странам, поддержавшим проект восстановления мониторинга ОБСЕ границы между Украиной и Россией. В то же время глава МИД добавил, что Кремль подрывает работу миссии.
Россия систематически подрывает работу Специальной мониторинговой миссии с целью продолжать свою агрессию против Украины,
– заявил Кулеба.
В частности министр напомнил, что перед саммитом министров иностранных дел ОБСЕ Россия отказала мониторинговой миссии в допуске на оккупированные территории. Кроме того, патрули ОБСЕ заблокировали возле Золотого и Молодежного на Луганщине.
Саммит глав МИД ОБСЕ: главное
- Саммит министров иностранных дел ОБСЕ состоялся 2 декабря в Стокгольме – столице Швеции. На нем присутствовал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В рамках саммита украинский дипломат провел ряд встреч с представителями разных европейских стран.
- Среди главных – встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Темами обсуждений были стратегическое партнерство и жесткие экономические санкции против России.
- Также Дмитрий Кулеба встретился с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Разговор также вели о санкциях против России.