Мониторинговые каналы пишут о взлете нескольких Ту: сколько их и куда направляются

Вечером 24 мая ряд мониторинговых сообществ написал о взлете самолетов Ту. 24 Канал собрал информацию об этом.

Что известно о взлете Ту-95 вечером 24 мая

Следует сказать, что Воздушные силы пока не подтверждали вылет "тушек". Впрочем, об этом активно пишут мониторы.

Ряд каналов указывал, что есть признаки подготовки к возможному взлету вечером 24 мая. Но около 23 часов стало известно о взлете.

Сначала речь шла о двух Ту-95МС в воздухе. Они взлетели с аэродрома Оленья.

Но очень быстро их количество увеличилось. Точно не известно, сколько именно самолетов в небе – кто-то пишет о 4-7, кто-то – о 6-8.