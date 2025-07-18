Мониторы пишут, что могли взлететь Ту: в ЦПД призвали быть внимательными к тревогам
Россияне могут готовиться к новой массированной атаке. Поздно вечером мониторинговые каналы сообщили, что враг мог поднять в небо самолеты Ту.
24 Канал собирает, что известно на данный момент.
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Что известно о возможной атаке Ту в ночь на 19 июля
Ряд мониторинговых каналов информирует о взлете группы самолетов Ту-95 вечером 18 июля. Пока не известно, сколько именно стратегических бомбардировщиков вылетело и куда они направляются.
Если вылет боевой, скорее всего, для украинцев будет очередная тяжелая бессонная ночь и массированная ракетная атака. Но пока нет данных о цели вылета российских "стратегов".
Воздушные силы пока не подтверждали вылет вражеской авиации. В то же время официальные каналы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
К тревогам внимательно,
– предупредили в Центре противодействия дезинформации.
Где сейчас тревога в Украине
24 Канал в своем телеграм-канале оперативно пишет о вражеских обстрелах и их последствиях.
Вечером 18 июля россияне уже ударили по нескольким городам Украины, в частности Днепру и Полтаве