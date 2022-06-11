Россияне влезают в дела чужих государств, развязывают войны, но не могут навести порядок на своей территории. Купаться им приходится в зеленой плесени.

Пока кафиры хотят коварно присвоить чужие территории, на их землях, как всегда, происходит настоящий трэш. В этом году российские туристы могут позагорать и поплавать среди моря и зеленой плесени.

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Гадкая зеленая плесень

На курортах Краснодарского края местные жители и туристы заметили крупную зеленую плесень, покрывшую побережье. Впрочем, людям это не мешает и дальше продолжать купаться.

Видимо, вместо того, чтобы нападать на другие государства, россияне могли бы выделить деньги и ухаживать за собственными курортами. Но, наверное, для них это что-то ненормальное.

Российские захватчики всегда приносят вместе с собой смерть, разрушение и безысходность. Да, во временно оккупированном Мариуполе уже существует угроза холеры. Хотя кафиры публично отрицают эту информацию, но уже наспех хотят открыть инфекционное отделение на базе одной из местных больниц.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, захватчики подготовили уже почти 4 бокса для изоляции больных. Самое инфекционное отделение будет на базе ковидного отделения. Его кафиры раньше использовали в Мариуполе как морг. Там хранили около 600 тел погибших. Настоящее отделение смерти.

Недавно российские кафиры устроили по населенному пункту Врубовка на Луганщине из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Так они буквально сжигают все живое , что им случается на пути. В поселке сгорело много домов. Данные о количестве жертв и пострадавших в настоящее время уточняются.

Вооруженные Силы Украины смело борются против российских оккупантов. Недавно интересный случай произошел в Северодонецке, где продолжаются городские бои. Там россияне собрались на совещание в местном Доме химиков, но что-то пошло не так. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, кафиры внезапно начали погибать . Им в окна залетали и снаряды, и гранаты. Подробные подробности будут опубликованы впоследствии.

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