Поки окупанти хочуть підступно привласнити чужі території, на їхніх землях, як завжди, відбувається справжній треш. Цього року російські туристи можуть позасмагати та поплавати серед моря та зеленої плісняви.

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Гидка зелена пліснява

На курортах Краснодарського краю місцеві жителі та туристи зауважили велику зелену плісняву, яка покрила узбережжя. Утім, людям це не заважає й далі продовжувати купатися.

Мабуть, замість того, щоб нападати на інші держави, росіяни могли б виділити гроші і доглядати за власними курортами. Але, мабуть, для них це щось ненормальне.

Російські загарбники завжди приносять разом з собою смерть, руйнування та безвихідь. Так, у тимчасово окупованому Маріуполі вже існує загроза холери. Хоч окупанти публічно заперечують цю інформацію, але вже поспіхом хочуть відкрити інфекційне відділення на базі однієї з місцевих лікарень.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, загарбники підготували вже майже 4 бокси для ізоляції хворих. Саме інфекційне відділення буде на базі ковідного відділення. Його окупанти раніше використовували в Маріуполі як морг. Там зберігали близько 600 тіл загиблих. Справжнє відділення смерті.

Нещодавно російські окупанти вгатили по населеному пункту Врубівка, що на Луганщині, із важкої вогнеметної системи "Солнцепек". Так вони буквально спалюють все живе, що їм трапляється на шляху. В селищі згоріло багато будинків. Дані щодо кількості жертв та постраждалих наразі уточнюють.

Збройні Сили України відважно борються проти російських окупантів. Нещодавно цікавий випадок трапився у Сєвєродонецьку, де тривають міські бої. Там росіяни зібралися на нараду в місцевому Будинку хіміків, але щось пішло не так. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, окупанти раптово почали гинути. Їм у вікна залітали і снаряди, і гранати. Детальні подробиці оприлюднять згодом.

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