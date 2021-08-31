Моргенштерн убежден, что через несколько лет сможет подвинуть Путина с поста президента
Источник:ютуб-канал "В гостях у Гордона"
Скандальный российский рэпер Моргенштерн заявил, что в будущем может стать президентом России. Такая "радость" на россиян может рухнуть уже через 10 – 15 лет.
Такое заявление скандальный артист сделал в интервью Дмитрию Гордону. Также российский рэпер признался в любви к Украине. Хотя потом быстро поправил себя.
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Президентские амбиции Моргенштерна
Рэпер Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Валеев, убежден, что ему по силам изменить к лучшему жизнь в России. По его словам, он не представляет своей жизни в другой стране, хотя успел побывать много где.
Я обожаю Россию. Но если вдруг, б**ть, что-то начнется, говн*цо какое польется, – я сначала попробую это говн*цо остановить. Я президентом буду через лет 10 – 15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет,
– ответил Моргенштерн.
Что рэпер сказал об Украине
На вопрос о том, есть ли лучше страна, чем Россия, рэпер сначала назвал Украину.
Может, Украина. Нет, она не лучше, она такая же. Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну,
– сказал скандальный исполнитель.
Чем известен в Украине Моргенштерн
- В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о дне траура в городе.
- Российскому рэперу запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал здесь несколько концертов. А в конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.