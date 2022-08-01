Троллинг высшего уровня: в башкирии россиян поздравили с днем флота изображением затонувшей "москвы"

российские оккупанты готовы выдавать за "победу" даже свои самые громкие фиаско. Похоже, потеря флагманского крейсера является для них одной из крупнейших "побед" в войне против Украины.

российские оккупанты до сих пор не могут оправиться от потери своего крейсера "москва". Им по-прежнему кажется, что он находится на плаву, а не на дне Черного моря.

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Как оккупанты потроллили своих же моряков

Российские оккупанты решили поздравить своих моряков с профессиональным праздником – днем вмф. Особенно вдохновенно к этому отнеслись в башкирии.

Фоном для приветствия выступил флагман черноморского флота россиян – крейсер "москва", который ловкие воины ВСУ умело отправили на дно, а часть его экипажа внесли в списки "без вести пропавших" оккупантов. Возможно, автор хотел намекнуть, что российских моряков может ждать только такая участь.

Когда скриншоты этого троллинга начали разлетаться по сети, оригинальный пост удалили, но смыть позор оккупантам не удастся уже никогда.

Война россии с Украиной: последние новости

россияне активно перебрасывают свои силы на Херсонщину. Они выбрали между защитой оккупированных территорий и попытками штурма в Донбассе.

Украина вернет под свой контроль все территории, оккупированные россиянами. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что ВСУ не только могут, но и реализуют этот план.

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