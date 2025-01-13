Где уже вскоре будут морозы до -20 градусов

В Украине усилятся морозы. Уже вскоре ожидаются снижение температуры воздуха до -20 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Морозы в Украине

Метеоролог писал, что в начале этой недели Украина будет находиться в условиях антициклона. Из-за этого температура снизится.

Особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут местами окрепнуть до -15 – -20 градусов,

– прогнозировал Игорь Кибальчич.

В то же время заметил, уже во второй половине ожидается активизация западного переноса воздушных масс из северной части Атлантического океана. Вследствие этого средняя температура воздуха снова повысится по всей Украине до оттепели.

Также будут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь и морось. Кроме того, возможны туманы и гололедица.

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Погода на неделю

В понедельник, 13 января, ночью умеренный снег и мокрый снег в Крыму, Приазовье и на юге Донбасса. Также в западных и северо-западных областях. На остальной территории без осадков. Кое-где на дорогах гололедица, снежный накат.



Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0 – -5 градусов, в Карпатах -5 – -10, днем -2 – +3.

Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0 – -5 градусов, в Карпатах -5 – -10, днем -2 – +3. Во вторник под влиянием гребня антициклона с запада на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -3 – -8 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье -12 – -17, в горных котловинах около -20 градусов, днем -3 – +2 градуса,

– отметил метеоролог.