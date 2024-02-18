-11 градусов: в каких областях снова ударит мороз

Эта ночь в части областей будет морозной. Так, столбики термометров снова достигнут -11 градусов.

Где будет прохладнее, в каких областях снова будет идти мокрый снег и дождь, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.

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В каких областях прогнозируют до 11 градусов мороза

В понедельник и вторник преимущественно без осадков. Впрочем, ночью 19 февраля в юго-восточной части, днем на крайнем Западе страны, 20 февраля в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью 1 – 6 градусов мороза, в северо-восточных областях местами 9 – 11 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, в западных областях 2 – 8 тепла,

– отметили синоптики.

Прогноз погоды на 19 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Также добавили, что в среду в Украине, кроме Юга, возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 3 – 8 тепла, в юго-западных областях до +11 тепла.

И только на Востоке и Северо-Востоке ночью еще 2 – 7 мороза, а днем около 0.

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Ориентировочный прогноз погоды на 21 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

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