Морозы снова усилятся: будет ли до -30 градусов

В феврале в Украине будет еще одна волна холода. Уже вскоре морозы снова окрепнут.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

В пятницу на большинство части территории Украины распространился антициклон с севера. Ожидается, что он продержит свои позиции все выходные и даже на понедельник немножко задержится. В то же время будет меньше облачности. Поэтому снова усилятся морозы.

Синоптик отметила, что во время прохождения фронта 19 и 20 февраля было несколько больше облачности. Поэтому ночные морозы не такие сильные.

Однако, ночь на субботу ожидается более морозной. Температура и на воскресенье – понедельник примерно одинаковой будет. Ночью -11 – -16 градусов, Север, Северо-Восток, ближайшей ночью также и в Карпатах местами -17 – -20 градусов. То есть еще одна волна холода будет,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавила, днем -1 – -7 градусов практически в большинстве областей. Немного теплее будет на крайнем Западе и Юге. Там ночью -6 – -14 градусов, днем от -3 и уже до +3 градусов.

Кстати, только в Крыму немножко может быть небольшой снег, местами и в некоторых восточных областях 23 и 24 февраля.

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Погода на 22 – 24 февраля / Скриншоты из Укргидрометцентра

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Обратите внимание! Интервью с Натальей Птухой о прогнозах до конца февраля и на начало весны, в частности, будет ли резкое изменение погоды, когда придет потепление и чего ждать в марте, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.