В каких областях будут сильные морозы в ближайшие дни
В Украине снова окрепнут морозы. Уже вскоре в части областей ударит до -20 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Морозы в Украине
В воскресенье, 16 февраля, кроме Юга и Юго-Востока, 17 февраля местами в северных, центральных и восточных областях будет идти небольшой снег. Между тем на остальной территории, 18 февраля в Украине без осадков.
Температура ночью -9 – -15 градусов. В Карпатах, 17 – 18 февраля и на Востоке и Северо-Востоке местами -16 – -20 градусов. Днем -2 – -8 градусов, в западных и южных областях ночью -5 – -11, днем от -5 до +1 градуса,
– отметили синоптики.
Также отметили, на дорогах гололедица.
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Прогноз погоды на 16 – 18 февраля / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Погода на месяц
- Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается от -3 до +2 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы (норма средней месячной температуры воздуха в феврале в Украине составляет 0 – -5 градусов, но на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами +1 – +4 градуса).
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 25 – 65 миллиметров, что меньше нормы.
- Кстати, согласно климатическим характеристикам, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю наблюдений, составляет -24 – -39 градусов. На юге Одесской области и в Крыму -15 – -23 градуса.
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- Абсолютный максимум температуры воздуха в феврале – +12 – +20 градусов. В Крыму, южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами даже +21 – +24. На высокогорье Карпат +9 – +11 градусов.