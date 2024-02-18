Морозы еще будут: где и какой самый большой минус прогнозируют
Источник:Укргидрометцентр
И хотя в части областей в феврале температура уже превышала +15 градусов, впрочем морозы еще будут.
Так, когда снова снизится температура, в которых ожидается наибольший минус и ударит ли еще сильный мороз, передает 24 Канал.
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Где прогнозируют самые большие морозы
По прогнозу на картах, уже в понедельник в Украине снова несколько похолодает. Так, в части восточных областей небольшой минус возможен и днем.
В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 18 февраля от 3 тепла до 3 мороза, на Востоке до -8. Минус ожидается и в последующие двое суток.
19 – 20 февраля в Украине 0 – 8 градусов мороза, в Карпатах и в северо-восточных областях до 11 градусов мороза. Днем, кроме Юга и Запада страны, от 3 тепла до 3 градусов мороза,
– отметили синоптики.
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Ориентировочный прогноз погоды на 19 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что уже с 21 февраля температура снова несколько возрастет. Поэтому сильные морозы как минимум до 22 февраля не ожидаются.Важно! Днем воскресенья в Украине небольшой дождь и мокрый снег. 19 февраля преимущественно без осадков, только ночью в юго-восточной части, 20 февраля в западных и северных областях небольшой снег, днем с дождем.
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Будет ли в Украине теплая весна
- Заметим, что ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какая ожидается погода этой весной.
- Так, по предварительным прогнозам, средняя за сезон температура будет, вероятно, на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.
- Впрочем, подчеркнула климатолог, это еще не означает, что заморозков не будет.
- "Арктические вторжения еще возможны. А при отрицательной температуре возможен и снег. Так что с зимой прощаться еще не стоит", – добавила Вера Балабух.