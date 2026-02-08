Новая волна лютых морозов начинается: где температура опустится до -18 градусов
- В Украине ожидаются сильные морозы, особенно холодными будут ночи 9 и 10 февраля.
- Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя в разных регионах.
Уже ночью в Украине снова будет сильный мороз. Кое-где прогнозируют -16...-18 градусов. Похолодание предусматривают на следующие два дня.
Об этом пишет Укргидрометцентр. Осадки в ближайшее время также накроют часть Украины.
К теме На 10 градусов холоднее: какой будет погода в начале новой недели: какова будет погода в начале новой недели
Какая погода прогнозируется 9 и 10 февраля?
Морозы и гололедица еще будут в Украине в течение следующих дней. Ночью столбики термометра снова будут иметь низкие показатели из-за существенного снижения температуры.
9 февраля в Украине будет облачная погода с прояснениями. Слабый снег может пройти в Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях. На Ивано-Франковщине будет слабый дождь со снегом, а на Закарпатье – только дождь.
Ночью средняя температура воздуха будет достигать 14 – 16 градусов мороза, а днем – от 10 до 8 градусов с отметкой "минус".
Погода в Украине 9 февраля / Карта Укргидрометцентра
Отметим! В понедельник, 9 февраля, в Украине объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда на дорогах.
10 февраля погода будет более холодной. Ночью температура упадет до -20 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 10 до 8 градусов мороза. На Севере ожидается гололедица, а на Днепропетровщине – слабый туман. Большинство западных регионов в этот день накроют снег и дождь.
10 февраля в большинстве областей прогнозируют сильные морозы / Карта Укргидрометцентра
От 11 февраля синоптики ожидают повышение температуры и отсутствие осадков ночью. На погоду будет влиять теплый атлантический фронт, который может принести потепление.
Какая погода прогнозируется в ближайшее время?
В большинстве западных, южных и восточных областях 9 февраля пройдет небольшой снег, на остальной территории осадков не будет. Ночью теплее всего будет на Прикарпатье, Юге и Юго-востоке страны.
В последующие дни предполагается также снижение температуры на 5 – 10 градусов.
В феврале на Севере и Западе морозы будут держаться до конца месяца. Уже в третьей декаде февраля будет больше дождей. Однако снег также будет сыпать в нескольких областях, там толщина покрова может достигать 35 – 45 сантиметров.