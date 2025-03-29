Кремль, вероятно, планирует реорганизовать 5 бригад морской пехоты в дивизии, – ISW

В пятницу, 28 марта, Владимир Путин объявил об утверждении российским генеральным штабом программы по реорганизации морской пехоты. Предположительно Кремль возобновляет усилия по преобразованию 5 бригад в дивизии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. О подобных намерениях еще в 2022 году говорил экс-министр обороны России Сергей Шойгу.

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Что известно о реорганизации

По словам российского диктатора, в 2025 году дивизиями станут 2 бригады, в частности 155-я морская пехотная бригада Тихоокеанского флота. Еще 2 бригады реорганизуют в 2026 году, а последнюю – в 2027 году.

Кроме того, командира 155-й бригады генерал-майора Михаила Гудкова назначили заместителем командующего военно-морского флота России.

По данным Института исследования войны, сейчас в составе вооруженных сил агрессора есть 5 морских пехотных бригад: 40-я и 155-я морские пехотные бригады Тихоокеанского флота, 336-я морская пехотная бригада Балтийского флота, 61-я морская пехотная бригада Северного флота и 810-я морская пехотная бригада Черноморского флота.

Напомним, в декабре 2022 года Шойгу уже заявлял о намерении сформировать 17 новых маневровых дивизий, включая расширение 5 имеющихся морских пехотных бригад. Однако в январе 2023 года он делился планами создать только 12 новых дивизий до 2026 года, не упоминая о морской пехоте.

К слову, реформирование происходит и в украинских вооруженных силах – их переведут на систему управления "корпус – бригада". Перейти на корпусную систему еще в 2022 году предлагал Валерий Залужный.