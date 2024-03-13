Их не видят тепловизоры: как украинские дроны Magura V5 уничтожают Черноморский флот России

Россия продолжает терять свои корабли в Черном море. В Главном управлении разведки рассказали детали о дронах, которыми наши защитники наносят сокрушительные удары.

Для уничтожения кораблей Черноморского флота России Украина использует дроны собственного производства Magura V5. Они совершили настоящую революцию в ведении боевых действий против террористической России на море.

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Что это за дроны

Именно эти дроны помогли потопить разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 под псевдонимом "Тринадцатый" рассказал, какую именно роль они сыграли в этих операциях.

Он не выделяет много тепла, поэтому его почти не видно для тепловизионных камер. Он – из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть,

– отметил военный.

Охота за выбранной целью может длиться целыми днями и важно, чтобы операторы все время были сосредоточены. По словам командира, самой сложной была операция по уничтожению "Сергея Котова". Его удалось потопить с третьей попытки.

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