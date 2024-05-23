Новая веха в истории: Малюк впервые подтвердил, что дроны Sea baby оснащены РСЗО "Град"
Глава СБУ Василий Малюк впервые официально подтвердил, что дроны Sea baby оснащены системами "Град". Это дает возможность эффективно обстреливать оккупантов с моря.
Малюк во время саммита UNITED24 отметил, что впервые СБУ использовала дрон Sea baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. Об этом пишет 24 Канал.
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Малюк подтвердил "Град" на Sea baby
Глава СБУ отметил, что использование РСЗО на дронах Sea baby – "новая веха в истории морских сражений".
Ведь использование РСЗО на дронах существенно увеличивает перечень потенциальных целей на море. В частности, недавно были поражены позиции россиян на Кинбурнской косе.
Малыш добавил, что Sea Baby – это многоцелевая платформа, которая может выполнять и дистанционное минирование. Таким способом защитники уже поразили 4 вражеских корабля.
Мы успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим надводным дронам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения и ежедневно совершенствуемся,
– сказал председатель СБУ.
Напомним, что СБУ в результате своих спецопераций поразила 11 российских кораблей.
Что предшествовало
- Напомним, недавно в сети появилось видео, как украинские Силы обороны использовали морской дрон для поражения позиций оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области.
- На кадрах можно увидеть, как украинский беспилотный катер обстрелял российские позиции с помощью реактивных снарядов. Пусковая установка была установлена в верхней части морского дрона, который запустил по меньшей мере шесть снарядов.
- Тогда источники 24 Канала подтвердили, что морские дроны Sea Baby теперь оснащены системами "Град".