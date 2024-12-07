Морские дроны ВМС ударили по системам наблюдения на газовых платформах у побережья Крыма
Беспилотники подразделения ВМС атаковали российские цели в Черном море. В результате точных ударов уничтожены системы наблюдения агрессора, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного полуострова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего ВМС в фейсбуке.
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Морские дроны атаковали системы наблюдения на газовых платформах
Вице-адмирал отметил, охота на агрессора в Черном море продолжается. Алексей Неижпапа заявил, что морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям.
Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма,
– отметил командующий ВМС.
Также Алексей Неижпапа показал кадры мощной работы украинских морских дронов. На видео видно сильный пожар в результате атаки.
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Как морские дроны уничтожили системы наблюдения агрессора: смотрите видео
Командующий ВМС подчеркнул, российские оккупанты не останутся на нашей территории.
"Достанем их везде", – подчеркнул вице-адмирал.