Украина тайно использует новые морские дроны: один из них выбросило на побережье Турции
У побережья Турции нашли морской беспилотник Aegir-W американского производства. Этот случай снова привлек внимание к теме развития и возможного экспорта украинских вооружений.
Дрон обнаружили местные жители 21 марта на черноморском побережье. Его идентифицировали как надводный беспилотный аппарат Aegir-W американской компании Sierra Nevada Corporation. Об этом пишет Defense Express.
Что за новые морские дроны тестирует или использует Украина?
По предварительной информации, аппарат должны обследовать, после чего – уничтожить.
Известно, что такой дрон имеет длину до 10 метров, может двигаться со скоростью около 45 километров в час, перевозить до 300 килограммов груза и преодолевать до 900 километров.
Наиболее вероятное объяснение, как этот беспилотник оказался возле Турции, – его возможное использование или испытания в Украине.
Ранее официально не сообщалось, что Украина имеет такие дроны на вооружении или тестирует их.
В то же время подобные находки на турецком побережье уже случались и раньше.
Похожая ситуация была и с украинскими морскими дронами: о них впервые узнали в 2022 году, когда один из аппаратов вынесло на берег вблизи Севастополя. В том же году их начали применять в боях, и с тех пор они неоднократно поражали корабли российского флота и другие цели.
За последние годы украинские морские беспилотники значительно усовершенствовались и стали важным инструментом войны.
В частности, известный случай, когда надводный дрон сбил российский самолет Су-30. Такие системы уже доказали свою эффективность в бою и могут быть интересными для других стран.
Если же США действительно испытывают собственные морские дроны в Украине, они могут совершенствовать их на основе реального боевого опыта.
В перспективе это означает появление конкуренции для украинских разработок на мировом рынке вооружений. В то же время не исключено, что этот дрон создавался при участии украинских специалистов или в сотрудничестве с украинскими компаниями.
Что известно о развитии морских дронов в Украине?
Президент Зеленский заявил, что Украина вскоре будет иметь надводные дроны, способные действовать в условиях океана. Разрабатываются более выносливые морские версии дронов, которые могут дольше и эффективнее действовать на море.
Как пояснил эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, такие технологии не являются новыми: подобные беспилотники уже используют в мире, в частности для исследований и наблюдения в океане.
По его словам, эти дроны могут выполнять широкий спектр задач – от разведки и патрулирования до сопровождения судов. Во многих случаях они способны частично заменить дорогостоящие корабли: вместо одного эсминца можно использовать несколько меньших беспилотников.
В то же время для Украины приоритетом остается Черное море. Здесь особенно важно развитие подводных и надводных дронов с современным вооружением для противодействия российскому флоту.
Рыженко также отметил, что в ближайшие 10 лет беспилотные системы могут стать основой военно-морских сил. Они позволят контролировать акваторию, сдерживать врага и уменьшить риск ракетных атак.
При этом Украина пока зависит от западных технологий в производстве морских дронов. В отличие от воздушных беспилотников, где большинство компонентов уже изготавливают внутри страны, для морских систем еще нужны импортные высокотехнологичные решения. В целом сочетание украинского боевого опыта и западных технологий может существенно ускорить развитие этого направления.