Сколько целей уничтожили дроны "Магура": ответ ГУР

В Киеве 14 мая Главное управление разведки министерства обороны презентовало новейшие модели морских беспилотников "Магура". За время их эксплуатации они уничтожили уже десятки целей.

Украинские дроны "Магура" нанесли ущерб оккупантам на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Сколько целей уничтожили дроны "Магура"

Украинская инновация, что уже изменила и еще обязательно изменит ход этой войны,

– отметил о морских дронах представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, по состоянию на сейчас морские дроны "Магура" уничтожили 21 вражескую цель: 16 кораблей, 3 вертолета и 2 истребителя. Стоимость только воздушных целей оценивается в более 100 миллионов долларов.

"Перед каждым выходом российские корабли Черноморского флота фотографируются. На память", – добавил Юсов с иронией.

Название выбрано не спроста, оно имеет несколько значений. "Магура" – высокая гора, богиня, – но сейчас это также "страх российских оккупантов появляться в Черном море и над ним".