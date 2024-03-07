"Сможет достать любую цель врага в Черном море": СБУ раскрыла характеристики нового Sea Baby
Украина модернизировала свои морские дроны Sea Baby, которые поражают вражеские корабли в Черном море. Эти дроны стали более смертоносными для российских захватчиков.
Теперь дроны Sea Baby могут доставлять большее количество взрывчатки на большее расстояние. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает 24 Канал.
К теме Мощность, как два "Калибры": какую угрозу для флота России могут нести модернизированные Sea Baby
Какие характеристики модернизированных Sea Baby
Дехтяренко отметил, что морские дроны Sea Baby, выпущенные в 2024 году, это беспилотники нового поколения, которые усовершенствованные и еще более смертоносные для врага. В частности, дрон отличается от предыдущей модели как внешним видом, так и тактико-техническими характеристиками.
Например, новый Sea Baby способен доставить почти тонну взрывчатки на более тысячи километров. А это означает, что СБУ сможет достать вражескую цель фактически в любой точке Черного моря,
– отметил он.
Представитель СБУ также подчеркнул, что пока новый "Морской малыш" проходит полный цикл испытания. В свою очередь Служба безопасности будет адаптировать новое вооружение и отрабатывать все технические нюансы.
Дехтяренко также отметил, что не может полностью раскрыть все планы относительно новых морских дронов Sea Baby. Однако, от имени СБУ, гарантировал, что в этом году у россиян будет "очень жаркий и горячий курортный сезон".
СБУ показала один из новых морских дронов
- Служба безопасности Украины 6 марта показала первый морской дрон, который изготовили благодаря масштабному волонтерскому сбору. Этот беспилотник получил название "Авдеевка".
- Этот дрон отличается от предыдущего поколения в первую очередь внешним видом. Также у нового дрона новые, усовершенствованные тактико-технические характеристики.
- В СБУ отметили, что, как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ еще будет адаптировать новейшее бортовое вооружение.
- В то же время бригадный генерал СБУ с позывным "Хантер" отметил, что СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться различное вооружение.
- Кроме того, глава СБУ Василий Малюк заметил, что служба пытается быть первой по технологическим подходам в войне. Поэтому новый дрон поможет уничтожать оккупантов и приближать нашу победу в войне.