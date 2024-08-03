Выходят в море очень редко: какие есть проблемы у российского флота

В России 28 июля праздновали день ВМФ. В честь этого события состоялся парад, где было представлено всего 2 корабля Черноморского флота.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что впервые с 1981 года Россия не проводила этот парад в Черном море. Причиной является серьезная опасность обусловлена угрозами атак украинских Сил обороны.

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Состояние Черноморского флота

Андрей Рыженко отметил, что треть Черноморского флота или повреждена, или уничтожена. Все новые или модернизированные корабли противника перевезены из Севастополя в Новороссийск.

В Севастополе сейчас размещено несколько десантных кораблей, которые находятся на ремонте и корветы, чтобы охранять собственные воды. Капитан первого ранга запаса отметил, что там также есть разведывательные и противодиверсионные суда.

Это небольшая часть бывшего флота России. Все те силы скованы, в море они выходят очень редко,

– подчеркнул он.

По словам Рыженко, морская авиация России патрулирует прибрежные воды, чтобы выявлять морские дроны ВСУ.

Санкции против России

Рыженко отметил, что санкции негативно влияют на процесс кораблестроения в России.

Фактически с 2014 года строительство приостановилось, ведь корабли потеряли двигатели, газовые и дизельные турбины. Россия отказалась достраивать 3 корабля адмиральской серии фрегата,

– сказал капитан первого ранга запаса.

Он также добавил, что, наблюдая за кораблями на параде в России, заметно, что вся аппаратура на внешней палубе устарела.