Выходят в море очень редко: какие есть проблемы у российского флота
В России 28 июля праздновали день ВМФ. В честь этого события состоялся парад, где было представлено всего 2 корабля Черноморского флота.
Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что впервые с 1981 года Россия не проводила этот парад в Черном море. Причиной является серьезная опасность обусловлена угрозами атак украинских Сил обороны.
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Состояние Черноморского флота
Андрей Рыженко отметил, что треть Черноморского флота или повреждена, или уничтожена. Все новые или модернизированные корабли противника перевезены из Севастополя в Новороссийск.
В Севастополе сейчас размещено несколько десантных кораблей, которые находятся на ремонте и корветы, чтобы охранять собственные воды. Капитан первого ранга запаса отметил, что там также есть разведывательные и противодиверсионные суда.
Это небольшая часть бывшего флота России. Все те силы скованы, в море они выходят очень редко,
– подчеркнул он.
По словам Рыженко, морская авиация России патрулирует прибрежные воды, чтобы выявлять морские дроны ВСУ.
Санкции против России
Рыженко отметил, что санкции негативно влияют на процесс кораблестроения в России.
Фактически с 2014 года строительство приостановилось, ведь корабли потеряли двигатели, газовые и дизельные турбины. Россия отказалась достраивать 3 корабля адмиральской серии фрегата,
– сказал капитан первого ранга запаса.
Он также добавил, что, наблюдая за кораблями на параде в России, заметно, что вся аппаратура на внешней палубе устарела.