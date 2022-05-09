Мощно ударили по вражеским позициям: Генштаб показал уничтожение российских подразделений

Бойцы ВСУ в очередной раз разбили подразделения российских оккупантов. Захватчики снова вернулись на место, где уже уничтожали их технику.

Обратите внимание, что с начала полномасштабной войны украинские защитники наносят оккупантам сокрушительные потери. В общей сложности они уже ликвидировали примерно 25,5 тысячи вражеских военных.

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Защитники разбили оккупантов на том же месте, что и раньше

Десантно-штурмовые войска и артиллерия Сухопутных войск устроили для оккупантов новую "Чернобаевку".

Вновь на том же месте были уничтожены подразделения русских войск. Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врагов Украины! Вместе с Сухопутными войсками идем к победе! Слава Украине!

– рассказали защитники.

Недавно бойцы ВСУ разбили целую колонну танков оккупантов в Харьковской области. Они обнародовали мощное видео мастерского уничтожения вражеской техники.

Смотрите мощное видео уничтожения подразделения оккупантов:

Заметьте Защитники Мариуполя уничтожили 2,5 тысячи российских военных и ранили еще 5 тысяч

Ситуация на фронте: последние новости

У острова Змеиный продолжаются мощные авиационные бои. В них участвуют десятки самолетов.

Также защитники продолжают уничтожать истребители захватчиков. В частности, воздушным силам 7 мая удалось сбить вражеский вертолет.

Кроме того, они обезвредили 2 из 10 крылатых ракет, которые враги выпустили по украинским городам. Благодаря стараниям наших военных, они не достигли целей.

В то же время, на "Азовстали" в Мариуполе завершился первый этап эвакуации гражданских. С территории завода, который атакуют оккупанты, удалось вывезти всех женщин, детей и пожилых людей.

В настоящее время на территории "Азовстали" нет гражданских. Правительство работает над началом второго этапа – вывоз медиков, раненых и героических защитников Мариуполя.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия не хочет выпускать оттуда военных. Они обменивают только пленных на пленных. При этом даже не помогли иностранные переговорщики – из Турции, Израиля, Франции, ООН и т.д.

Защитники Мариуполя не будут сдаваться в плен, ведь для них недопустимо делать такие подарки врагу.

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