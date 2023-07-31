"Россияне было уничтожено": Ермак показал мощное видео боя воинов со "Стальной границы"
Источник:Андрей Ермак
Украинские защитники уничтожают российских захватчиков с особой яростью и пылом, ведь прогнать врага с нашей земли и наказать за все военные преступления, совершенные против украинцев – их главная цель.
Руководитель офиса Президента Андрей Ермак показал мощное видео с передовой. На кадрах воины бригады "Стальная граница" ведут бой с россиянами.
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В видео слышно, что ситуация на передовой напряжена, но наши защитники не теряют динамики и мощно стреляют по кафирам, уничтожая их один за другим.
Согласно описанию понятно, что бой происходил недавно, ведь указано, что оно "ближнее". В то же время руководитель ОП не указал, где именно он происходил: ни направления, ни каких-либо других уточнений.
В то же время понятно, что речь идет о бойцах, которые вовлечены в ведение наступательных действий.
Ближний бой с россиянами воинов бригады "Стальная граница". Россиян был уничтожен,
– лаконично подписал видео Ермак.
Что известно о воинах "Стальной границы"
Потери врага и контрнаступление: актуально
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на Юге Украины ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Оккупантов пугает продвижение украинцев.
- Российская армия теряет в 5,3 раза больше солдат, чем наши военные. Это при том, что обычно наступающая армия теряет больше бойцов и техники и имеет уровень потерь 3:1 против обороняющейся армии.