Мощные обстрелы в Авдеевке: Бутусов сказал, связано ли это с визитом Зеленского в США

Пророссийские боевики активно устраивают провокации на Донбассе и обстреливают украинские позиции. Некоторые эксперты связывают обострение с желанием сорвать визит Владимира Зеленского в США, но на самом деле причина в другом.

Об этом заявил редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале. Также о ДТП с участием нардепа Александра Трухина говорил футбольный обозреватель, ведущий интернет-проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк.

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О причинах обстрелов в Авдеевке

Бутусов: Я думаю, что это (обстрелы – 24 канал) не связано непосредственно с визитом Владимира Зеленского в США. Это очередное шатание маятника во время войны.

Сейчас у нас резонанс возник из-за обстрела Авдеевки, но на самом деле гораздо большая эскалация связана с тем, что противник активно применяет все виды вооружения на фронте, чтобы нанести огневое поражение. За прошедшие 2 недели погибло примерно 10 украинских военнослужащих от прицельного огня.

К счастью, при обстреле Авдеевки жертв удалось избежать. Почти ежедневные потери от огня российских снайперов, стрелкового оружия нанесли в итоге гораздо большие потери нам и намного больше жертв. Война продолжается, ее ведут в рамках ограничений, локально, но по всему фронту.

Всюду, где у врага есть возможность ограниченными силами нанести нам потери – он это использует. Это очередной вопрос – маятник в войне на Донбассе. Это будет продолжаться, независимо от визита (Зеленского к Байдену – 24).

О стратегии Путина

Масштабные обстрелы зафиксировали 28 августа. Всего пострадали 8 украинских военных . Их ранения – различной степени тяжести.

Бутусов: У Владимира Путина есть своя долгосрочная стратегия – принуждение Украины пойти на капитуляцию на своих условиях. Путину нужно прекратить огонь на Донбассе, обеспечить контроль над оккупированными территориями и перейти к решению его основного вопроса – легитимизации оккупации Крыма.

Россия все годы войны работает исключительно на эту стратегию. Все инструменты, которые используют, подчинены этой цели. Как только они видят, что украинское руководство делает шаг чуть в сторону – всегда начинаются обстрелы.

О ДТП с Трухиным

Андриюк: я постоянно слышу невероятные истории, когда патрульные задерживают власть имущих, определенных статусных людей с деньгами. Это ужасные истории. Их задерживают в состоянии алкогольного опьянения. Они отказываются сдавать тест, их оформляют по 130 статье. На следующий день исчезают просто протоколы в полицейском участке и видео с камер. Вот это на самом деле ужасно.

Я почти уверен, что верхушка полиции знает обо всех этих историях. Как результат – это ДТП с Трухиным и его последствия. Я считаю, что журналисты смогут "накопать" много сенсационных вещей.

Что известно о скандальном ДТП? Это случилось 23 августа 2021 года в Дарницком районе столицы. Автомобиль Audi врезался в Ford, в котором ехал председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Он получил травмы. Его автомобиль после удара влетел в Daewoo – там были дети, которые тоже пострадали. ДТП стало скандальным, ведь за рулем Audi был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

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