Мощные обстрелы, погибшие и пострадавшие: как прошла ночь на 15 июня в регионах Украины

Ситуация в восточных и южных областях Украины – напряженная. Российские оккупанты постоянно обстреливают мирные населенные пункты.

О ситуации в регионах на 8 часов утра 15 июня журналистам 24 канала рассказали в Офисе Президента. Там отметили, что в центральных, северных и западных областях ночь была относительно спокойная.

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Погибшие в Днепропетровской области

Российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Апостоловскую общину. Вражеский огонь накрыл жилые кварталы. По предварительным данным, 4 человека погибли, а 1 – пострадали.

Кроме того, кафиры выпустили 2 ракеты по Новомосковскому району. Объект инфраструктуры и дачные дома подверглись сильным разрушениям. Предварительно обошлось без жертв.

На Харьковщине из-за обстрелов горели дома

Захватчики били по Чкаловской общине в Чугуевском районе. От обстрелов загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Всего за сутки россияне ранили 6 человек в области. Отметим, что в Харькове ночь прошла с тревогами и единичными обстрелами.

Ситуация в Луганской области

Русские штурмом пытались взять Северодонецк, боевые действия продолжаются.

Оккупанты обстреляли химическое предприятие "Азот", в бомбоубежищах которого скрываются люди.

В Лисичанске вражеский огонь накрыл постройки бывшего содового завода, соседние дома, а также здание стеклозавода. Всего в городе пострадали не менее 8 домов.

В Горном разрушены 14 домов.

Российские военные нанесли авиаудары по населенным пунктам области. Кроме того, они открывали огонь по жилым кварталам из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

8 гражданских получили ранения.

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Погибшие и раненые в Донецкой области

Россияне готовят по региону из всего, что только на вооружении, – стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Под удар попали Авдеевка, Доброполье, Очеретино. Бердичи, Нью-Йорк, Желанне и Веревка.

В общей сложности повреждены 42 объекта, из них 33 это частные жилые дома и одна многоэтажка. Кроме того, разрушения получили железнодорожный путь, предприятие "УТОС", автобаза и т.д. К сожалению, 2 мирных жителя погибли, а еще 3 – пострадали.

Регион остается без газа и частично без воды и электричества. Ремонтные работы проходят только там, где это позволяет ситуация безопасности.

Обстрелы Николаевской области

Войско российских захватчиков открывало огонь по Лепетису, Березнеговатому, Шевченковскому, Лупаревому и Прибужановскому сообществу. Пока информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

Оккупанты минуют Херсонщину

Весь день жители временно оккупированной области слышали взрывы и обстрелы. В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая.

Враг минует берег реки Ингулец, мосты и поля.

Россияне захватили главный корпус Херсонского государственного университета.

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