Мощные пожары в Греции: полиция задержала более 100 поджигателей лесов

11 августа 2021 , 23:58
Читати новину українською

Источник:

Alpha News

В Греции полиция задержала 118 человек. Среди них 18 человек взяли под стражу. Всех подозревают в поджогах лесов, что повлекло масштабные пожары.

Задерживали людей в течение 4–11 августа. Некоторые поджоги могли быть преднамеренными, некоторые произошли из-за халатности.

Важно Олицетворение ужаса и боли: фото пожилой женщины на фоне пожара в Греции поразило мир

Как люди поджигали леса

  • На острове Лесбос мужчина сжигал овечью шерсть. Огонь перекинулся на лес.
  • В городе Сера в парке жгли кабели, чтобы добыть из них медь.
  • В роще Финопулу в Гизе иностранец пытался поджечь дерево и сухую траву. Для этого нарушитель использовал бумажные полотенца и смятые пачки из-под сигарет.
  • В городке Крионери пожарный-доброволец поджигал траву, чтобы самому же потушить возгорание. Вспыхнули 4 пожара, возгорание распространилось на кладбище.

Задержали грабителей

Кроме поджигателей, задержали 6 человек, которых подозревают в грабеже. Они могли воровать имущество из полуразрушенных пожарами домов.

Что известно о пожарах в Греции

  • В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары. В стране зафиксировали рекордную жару, что осложнило ситуацию. Кроме того, был сильный ветер.
  • В результате возгораний выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуируют из опасных районов.
  • Пожар на острове Эвия называли крупнейшим в истории страны.
  • Бороться со стихией помогают украинские спасатели. Их отряд прибыл в Грецию на днях.
Автор: Ольга Музика