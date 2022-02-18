Мощные ветры не отступают: в Украине объявили штормовое предупреждение

18 февраля 2022 , 15:26
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Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 18 и 19 февраля. Из-за этого в Украине снова объявили штормовое предупреждение.

В течение последних дней на большинстве территорий дуют сильные ветры. Синоптики информируют, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

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Мощные ветры в Украине

Согласно прогнозам, 18 февраля в западной части страны порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду.

Кроме того, непогода не отступит и 19 февраля. Мощные ветры до 20 метров в секунду ожидают

  • ночью и утром в западных и большинстве северных областей,
  • днем – на большей части территории страны.

Из-за этого объявили І уровень опасности – желтый.


Украинцев предупреждают о сильных ветрах / Карта Укргидрометцентра

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Автор: Наталія Пристанська