Мощный "хлопок" на "Рефме" в Мелитополе: сколько захватчиков и техники ликвидировали

Мощные взрывы на заводе "Рефма" в Милитополе прогремели 3 ноября. "Хлопок" нанес значительные потери оккупантам.

Так, в Мелитополе ликвидировали пункт управления российской армии на заводе "Рефма". Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

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Детальнее о потерях врага на "Рефме"

"Хлопок" посетил завод холодильного оборудования "Рефма", который в Мелитополе захватили оккупанты. В результате взрывов ранены около 50 захватчиков и уничтожены до 10 единиц военной техники врага.

Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах,

– подчеркнули в СтратКоме.

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Около 6 утра 3 ноября оккупантов в Мелитополе разбудили взрывы. "Хлопок" разрушил часть захваченного россиянами завода "Рефма".

Мэр Мелитополя объяснил, почему оккупанты так облюбовали завод. Якобы он расположен в нижней части города. Там десятки тысяч квадратных метров цехов.

Так, в цехах оккупанты ранее разместили военную технику, а в офисных помещениях – штаб-квартиру самой ФСБ.

Правда, прилетело туда во славу:

разрушены 3 верхних этажа офисного здания,

поврежден ангар, где размещалось 80 единиц вражеской техники,

обломки от взрывов разлетелись на 2 квартала.

Местные жители наблюдали как к заводу поехали три больших буса с надписью "200". Более того, телеграм-каналы сообщили, что кареты скорой массово вывозили раненых офицеров ФСБ. Больницы Мелитополя буквально забиты оккупантами.

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