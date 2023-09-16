Мощный "прилет": в Токмаке ВСУ поразили месторасположение вражеской техники

Украинские военные активно работают над освобождением оккупированных территорий и проводят ряд подготовительных действий. В частности, стало известно о "прилете" в место размещения вражеской техники в Токмаке.

ВСУ активно продвигаются на Запорожском направлении, от чего у россиян настоящая паника. Непосредственно от Токмака украинцев отделяют только три населенных пункта по трассе 0408.

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Еще один "хлопковый" день

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что 16 сентября в оккупированном Токмаке было громко. Украинцы передали "привет" оккупантам и поразили место размещения российской техники на окраине города.

Чем чаще прилеты и ближе фронт, тем страшнее коллаборантам,

– констатировал Федоров

Российская техника стояла на окраине Токмака / фото Ивана Федорова

Также городской глава Мелитополя рассказал, что россияне начали принимать ряд подготовительных мер. Они эвакуировали "паспортный стол" в Мелитополь и "героически" вывезли сотрудников ФСБ и часть администрации.

Однако Федоров добавил, что пока речь не идет о "жесте доброй воли". Он подчеркнул, что нужно продолжать поддерживать Вооруженные Силы и верить в победу.

Движение Вооруженных Сил на Юге