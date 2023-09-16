Мощный "прилет": в Токмаке ВСУ поразили месторасположение вражеской техники
Украинские военные активно работают над освобождением оккупированных территорий и проводят ряд подготовительных действий. В частности, стало известно о "прилете" в место размещения вражеской техники в Токмаке.
ВСУ активно продвигаются на Запорожском направлении, от чего у россиян настоящая паника. Непосредственно от Токмака украинцев отделяют только три населенных пункта по трассе 0408.
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Еще один "хлопковый" день
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что 16 сентября в оккупированном Токмаке было громко. Украинцы передали "привет" оккупантам и поразили место размещения российской техники на окраине города.
Чем чаще прилеты и ближе фронт, тем страшнее коллаборантам,
– констатировал Федоров
Российская техника стояла на окраине Токмака / фото Ивана Федорова
Также городской глава Мелитополя рассказал, что россияне начали принимать ряд подготовительных мер. Они эвакуировали "паспортный стол" в Мелитополь и "героически" вывезли сотрудников ФСБ и часть администрации.
Однако Федоров добавил, что пока речь не идет о "жесте доброй воли". Он подчеркнул, что нужно продолжать поддерживать Вооруженные Силы и верить в победу.
Движение Вооруженных Сил на Юге
- После освобождения Работино Вооруженные Силы и не пытаются останавливаться. Известно, что украинские военные имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области. Они продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Врагу не хватает ресурса для сдерживания украинской армии, поэтому он активно стягивает на этот участок фронта все возможные резервы. Россияне пытаются уже перебросить свои ресурсы из Крымского направления для возобновления армии после потерь.
- Оккупированный Токмак может оказаться настоящей ловушкой для россиян, поэтому они почти наверняка будут бежать из города. Он расположен в глубине фронта и его можно обойти с любой стороны и отрезать линии снабжения.
- Россия параллельно пытается вести наступательные действия на Купянском направлении, чтобы заставили ВСУ перебросить резервы. Однако такая тактика отвлечения может оказаться ложной и приведет к разделению силы.