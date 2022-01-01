Мощный взрыв в Бельгии снес стены дома: есть погибшие

В городе Тюрнхаут, что в Бельгии, утром 31 декабря произошел взрыв в доме. Инцидент якобы произошел из-за утечки газа.

Взрыв разрушил несколько квартир. В то же время в результате инцидента обрушились стены и перекрытия между этажами. Поисковые работы продолжались до 1 января.

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Взрыв унес жизни 4 человек

Женщину, которая имела при себе телефон при взрыве, удалось спасти из-под завалов. Почти сразу после того, как произошел взрыв, пострадавшая позвонила спасателям. Вскоре женщину госпитализировали.

Также в течение новогодней ночи спасатели нашли тела 4 человек, погибших при взрыве. Информации о других жертвах в мэрии города не получали.



Из-за взрыва обрушилось перекрытие между этажами / Фото Le Soir

Городской голова Поль ван Мьерт рассказал, что поисковые операции остановили из-за того, что сообщений о других людях, которые могли быть в здании и исчезли, не получали. В то же время спасатели продолжили расчищать завалы.

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