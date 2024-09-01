Мощный взрыв слышали в Сумах: туда летела ракета

Россия продолжает атаковать украинские мирные города, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом снова оказались Сумы.

Вечером 1 сентября 2024 года в Сумах снова прогремели взрывы. Ранее в этот день враг уже атаковал город.

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В Сумах было громко

О взрыве сообщили корреспонденты Общественного. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете, которая двигалась туда.

Ранее также сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существовала угроза применения авиационных средств поражения.

Местные власти пока не комментировали взрывы.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия в последнее время активизировала свои атаки на Сумы и область. Часто враг атакует управляемыми авиационными бомбами и другими видами вооружения.