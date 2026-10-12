Мощный взрыв в Дарницком районе Киева: на Осокорках горят автомобили, есть жертва
Вечером 12 октября в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв. Там вспыхнул пожар.
Об этом сообщают местные группы в соцсетях. В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что произошло попадание в жилой дом.
Что известно о взрывах в Киеве?
Прежде всего отметим, что в 19:00 для Киева объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА курсом на город. В частности, речь шла об угрозе для Осокорков.
Через несколько минут поступила информация о взрыве именно в Дарницком районе. Там вражеский дрон поразил 25-этажное здание на уровне 12–16 этажей.
Также загорелись автомобили во дворе дома. На место выехали экстренные службы.
К сожалению, в результате удара по жилому дому погибла женщина. По предварительным данным, также есть четверо пострадавших.
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Что еще фиксировали как последствия российских ударов?
Вражеские войска нанеподвергли атаке производственный комплекс корпорации "Рошен"в Виннице. Благодаря своевременному оповещению и быстрой эвакуации персонала обошлось без пострадавших.
Также под российским обстрелом оказалась Житомирская область. В Коростенском районе оккупанты нанесли удары по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры.