Мощный взрыв в Дарницком районе Киева: на Осокорках горят автомобили, есть жертва

Вечером 12 октября в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные группы в соцсетях. В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что произошло попадание в жилой дом.

Что известно о взрывах в Киеве?

Прежде всего отметим, что в 19:00 для Киева объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА курсом на город. В частности, речь шла об угрозе для Осокорков.

Через несколько минут поступила информация о взрыве именно в Дарницком районе. Там вражеский дрон поразил 25-этажное здание на уровне 12–16 этажей.

Также загорелись автомобили во дворе дома. На место выехали экстренные службы.

К сожалению, в результате удара по жилому дому погибла женщина. По предварительным данным, также есть четверо пострадавших.

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Что еще фиксировали как последствия российских ударов?

Вражеские войска нанеподвергли атаке производственный комплекс корпорации "Рошен"в Виннице. Благодаря своевременному оповещению и быстрой эвакуации персонала обошлось без пострадавших.

Также под российским обстрелом оказалась Житомирская область. В Коростенском районе оккупанты нанесли удары по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры.