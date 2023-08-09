Мощный взрыв в Московской области: виден гриб из дыма в районе завода в Сергиевом Посаде

Жители столичного региона враждебной державы слышали мощный взрыв, после чего в небе увидели огромный столб дыма. По предварительной информации, "что-то случилось" на Загорском оптико-механическом заводе.

Отметим, что прогремел взрыв в среду утром, 9 августа, около 11:00. Расположено предприятие, на территории которого было громко, в Московской области в городе Сергиев Посад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Взрыв на заводе под Москвой

Как пишут пропагандисты, взрыв был вправду массивным. После него образовался огромный столб из дыма, напоминающий гриб, и вылетели окна в домах, расположенных у Загорского оптико-механического предприятия.

"Что-то случилось" в Московской области: смотрите видео

По состоянию на 11:00 неизвестно стопроцентно, что стало причиной взрыва. Вместе с тем, как пишут вражеские телеграм-каналы, минимум 18 человек пострадали в результате этого. Некоторые из них – в состоянии средней тяжести.

Одно из кремлевских изданий предполагает, что взорвался склад пиротехники компании "Пиро-Росс". Она арендовала помещение у этого предприятия.

Дым в районе Загорского оптико-механического завода: смотрите видео

Кроме того, появилось видео из офиса, расположенного возле этого предприятия. На кадрах видны беспорядки, обломки стекла из окна и слышны на фоне голоса людей, которые не могут понять случившееся.

Последствия взрыва на Загорском оптико-механическом заводе: смотрите видео с РосСМИ

В России все опаснее

В ночь на 9 августа взрывы слышали жители Владивостока в районе военно-морской базы. В пресс-службе восточного военного округа заявили, что якобы состоялась тренировка корвета "Громкий", очевидно, чтобы успокоить местных россиян, у которых началась истерика.

Также было громко в столице России, которую атаковали беспилотные летательные аппараты.

Этот завод с 1935 года специализируется на производстве техники для наблюдения, медицинского оборудования и лабораторных приборов. С недавних пор он также производит дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.