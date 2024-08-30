Готовятся к прилетам: возле Московского НПЗ спасатели будут работать в усиленном режиме

В Москве спасатели переходят на усиленный режим работы и уже растянули десятки пожарных рукавов. Очевидно, российские власти уже готовятся к прилетам по Московскому НПЗ.

Интересные кадры опубликовали в местных телеграм-каналах. Такие действия спасателей вызвали удивление у местного населения, передает 24 Канал.

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Россияне готовят к прилетам по Московскому НПЗ

Пока в Ростовской области вторую неделю пылает нефтебаза, которую не могут потушить после атаки дронов, Московский НПЗ решили уже готовить к атаке. Так, власти стягивают все доступные силы и средства МЧС в Москву, чтобы те защищали нефтеперерабатывающий завод.

В сети опубликовали кадры, на которых видно, что в районе стратегического объекта спасатели растянули десятки пожарных рукавов, которые тянутся на сотни метров. Вероятно, так Кремль намекает, что не стоит полагаться на российское "пе-ве-о".

В Москве спасатели растянули сотни пожарных рукавов возле НПЗ: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+)

Кроме того, московские спасатели до 9 сентября перешли на усиленный режим работы. Как пишут в сети, среди мероприятий российского МЧС – выставление часовых, введение резервных смен и техники, которая должна быть в боевом расчете и готова к работе.