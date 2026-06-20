Московский НПЗ больше не работает: появились спутниковые снимки

За последние несколько дней Московский НПЗ дважды подвергался атакам украинских дронов. В результате – завод приостановил переработку нефти.

Новые спутниковые снимки, опубликованные украинским Генштабом, подтверждают, что у Московского НПЗ дела обстоят крайне "плохо".

Смотрите также: Россия использует атаки дронов на Москву для оправдания террора в Украине, – ISW

Что произошло с Московским НПЗ после двух массированных атак?

В результате двух атак на заводе были повреждены:

установка первичной переработки нефти АВТ-6,

комбинированную установку переработки нефти (КУПН),

три резервуара объемом 10 000 кубических метров, один – 30 000 кубических метров.

Как выглядит НПЗ после украинских ударов / Фото с Telegram-канала Генштаба

На снимках видно, что два резервуара РВС (30 тысяч и 10 тысяч кубических метров) полностью уничтожены.

Спутниковые снимки НПЗ также 20 июня опубликовало "Радио Свобода".

Масштаб повреждений на Московском НПЗ: смотрите видео

Напомним, что атаки на НПЗ произошли 16 и 18 июня. Последний удар оказался более разрушительным. В Генштабе сообщили, что на территории предприятия возник масштабный пожар – не менее 5 точек возгорания.

Отметим, что Московский НПЗ расположен в районе Капотня на крайнем юго-востоке российской столицы. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 миллионов тонн нефти в год.

В настоящее время завод приостановил свою работу на неопределенный срок.