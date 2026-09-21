Московский НПЗ полностью приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов, – Reuters

После успешных действий украинских дронов один из ключевых российских НПЗ получил серьезные повреждения. Так, Московский завод полностью остановил переработку нефти.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Какие подробности поражения НПЗ?

Крупный московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпрому нефти", остановил переработку сырой нефти после пожаров на основных установках первичной переработки.

По данным трех отраслевых источников Reuters, возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 20 сентября. По словам источников, после падения дронов на территорию предприятия загорелись обе основные установки первичной перегонки нефти. На возобновление их работы может потребоваться несколько недель.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в результате атаки на территории нефтеперерабатывающего завода был поврежден промышленный объект.

По данным Reuters, мощность установки AVT-6 составляет 21,4 тысяч тонн в сутки – это около 53% общей мощности завода. Еще 47% приходится на комплекс EURO+, который может перерабатывать 18,8 тысяч тонн в сутки.

В то же время горючее, произведенное на Московском НПЗ, с 21 сентября не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Как эксперты оценивают работу украинских дронов по целям в России?

С начала 2026 года украинские Силы обороны нанесли по меньшей мере 91 удар по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории России. В то же время, одним из важнейших результатов стало то, что украинские беспилотники смогли достичь Москвы, которая имеет мощную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, украинским дронам фактически удалось преодолеть четыре кольца российского ПВО вокруг столицы. Он подчеркнул, что это чрезвычайно важный результат для Украины.