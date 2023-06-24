Стена из пламени и дыма: в Московской области эпически пылает военная часть

В России началась черная полоса. Пока в Москве объекты берут под охрану, в Московской области эффектно пылает военная часть. К слову, ее называли одной из лучших.

В России идет сезон пожаров. На этот раз военная часть вспыхнула в очень тревожную для страны-оккупантки ночь. Об этом сообщили РосСМИ, информирует 24 Канал.

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В сети публикуют кадры, как эпически пылает фрязинская военная часть. Вокруг видно, как днем. В небо поднимается столб дыма.



Военная часть горит / Кадр из сети

Причины пожара – пока неизвестны. Никаких странных заявлений местные власти еще не делали.

Пожары в России – явление почти ежедневное

Пожары очень сильно облюбовали страну-террористку и посещают ее почти каждый день. В Волоколамске (Подмосковье) 21 июня мощно вспыхнул цех по производству паллет. Огонь был настолько сильным, что перешел на соседние склады. Впоследствии заявили, что пострадавших в результате инцидента, конечно же, нет. Между тем местные жители сетовали в соцсетях.

Тем временем у Екатеринбурга как-то так получилось, что сгорел штаб дивизии российских военных. Спасателям пришлось разбирать завалы. В то же время, информации о пострадавших снова не было.