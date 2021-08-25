Москва на это не пойдет, – Фейгин о том, почему Россия не примет участие в Крымской платформе

В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Россия ни при каких условиях не примет в нем участие.

Ведь государство-оккупант придерживается своей дипломатической игры. Об этом в эфире 24 канала отметил российский политический и общественный деятель Марк Фейгин.

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Россия никогда не примет участие в Крымской платформе

По его словам, участие России в саммите Крымской платформы является невозможным.

Конечно нет, это невозможно. Москва на это не может пойти,

– подчеркнул Фейгин.

Он отметил, что если Москва хоть как-то будет присутствовать на саммите, например, ее посол зайдет туда на 20 минут, это будет означать признание факта противоречивого статуса Крыма.

"Они же сказали, что пока существует Россия, Крым останется "русским". Только если Россия перестанет существовать, только тогда Крым может вернуться в Украину", – сказал политический деятель.

Эксперт сказал, примет ли Россия участие в Крымской платформе: смотрите видео

Коротко о саммите Крымской платформы