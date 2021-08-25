Москва на это не пойдет, – Фейгин о том, почему Россия не примет участие в Крымской платформе
Источник:24 канал
В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Россия ни при каких условиях не примет в нем участие.
Ведь государство-оккупант придерживается своей дипломатической игры. Об этом в эфире 24 канала отметил российский политический и общественный деятель Марк Фейгин.
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Россия никогда не примет участие в Крымской платформе
По его словам, участие России в саммите Крымской платформы является невозможным.
Конечно нет, это невозможно. Москва на это не может пойти,
– подчеркнул Фейгин.
Он отметил, что если Москва хоть как-то будет присутствовать на саммите, например, ее посол зайдет туда на 20 минут, это будет означать признание факта противоречивого статуса Крыма.
"Они же сказали, что пока существует Россия, Крым останется "русским". Только если Россия перестанет существовать, только тогда Крым может вернуться в Украину", – сказал политический деятель.
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Коротко о саммите Крымской платформы
- Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве. В Украину прилетели 46 делегаций, 9 президентов и 4 Премьер-министра.
- Все участники встречи четко заявили, что Россия – агрессор и оккупант и пообещали поддержать Украину.
- Если Россия не остановится в своем стремлении выжимать украинские территории – ее ждут дополнительные санкции со стороны наших европейских партнеров.
- В то же время Президент Украины Владимир Зеленский пригласил и Россию присоединиться к Крымской платформе. Он пообещал, что последний саммит состоится в Ялте с итоговым решением, которое подпишет и российский представитель.