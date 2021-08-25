Адже держава-окупант дотримується своєї дипломатичної гри. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський політичний та громадський діяч Марк Фейгін.

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Росія ніколи не візьме участь у Кримській платформі

За його словами, участь Росії у саміті Кримської платформи є неможливою.

Звісно ні, це неможливо. Москва на це не може піти,

– наголосив Фейгін.

Він зауважив, що якщо Москва хоч якось буде присутня на саміті, наприклад, її посол зайде туди на 20 хвилин, це означатиме визнання факту суперечливого статусу Криму.

"Вони ж сказали, що поки існує Росія, Крим залишиться "російським". Тільки якщо Росія перестане існувати, тільки тоді Крим може повернутись в Україну", – сказав політичний діяч.

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Коротко про саміт Кримської платформи