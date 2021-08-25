Адже держава-окупант дотримується своєї дипломатичної гри. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський політичний та громадський діяч Марк Фейгін.
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Росія ніколи не візьме участь у Кримській платформі
За його словами, участь Росії у саміті Кримської платформи є неможливою.
Звісно ні, це неможливо. Москва на це не може піти,
– наголосив Фейгін.
Він зауважив, що якщо Москва хоч якось буде присутня на саміті, наприклад, її посол зайде туди на 20 хвилин, це означатиме визнання факту суперечливого статусу Криму.
"Вони ж сказали, що поки існує Росія, Крим залишиться "російським". Тільки якщо Росія перестане існувати, тільки тоді Крим може повернутись в Україну", – сказав політичний діяч.
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Коротко про саміт Кримської платформи
- Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві. До України прилетіли 46 делегацій, 9 президентів і 4 прем'єр-міністри.
- Усі учасники зустрічі чітко заявили, що Росія – агресор та окупант і пообіцяли підтримати Україну.
- Якщо Росія не зупиниться у своєму прагненні віджимати українські території – на неї чекають додаткові санкції з боку наших європейських партнерів.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський запросив і Росію долучитися до Кримської платформи. Він пообіцяв, що останній саміт відбудеться у Ялті із підсумковим рішенням, яке підпише і російський представник.